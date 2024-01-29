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«Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!»

30.01.2024 12:45 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска:

  • Полтора месяца до выборов: Машков вместо Путина, страсти по Надеждину и параллельные прямые, от которых требуется пересечься.

  • Междусобойчики недели. Что происходит в псковских региональных отделениях партий?

  • И - «Здрасьте, я Настя!» В Пскове побывала лидер молодежного крыла «Справедливой России», доверенное лицо президента на выборах Анастасия Павлюченкова. Зачем приезжала и что тут делала, она рассказала в эксклюзивном интервью ПЛН ФМ.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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