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«Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!»
30.01.2024 12:45 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска:
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Полтора месяца до выборов: Машков вместо Путина, страсти по Надеждину и параллельные прямые, от которых требуется пересечься.
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Междусобойчики недели. Что происходит в псковских региональных отделениях партий?
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И - «Здрасьте, я Настя!» В Пскове побывала лидер молодежного крыла «Справедливой России», доверенное лицо президента на выборах Анастасия Павлюченкова. Зачем приезжала и что тут делала, она рассказала в эксклюзивном интервью ПЛН ФМ.
Источник: ПЛН-FM
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