«Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!»

Полтора месяца до выборов: Машков вместо Путина, страсти по Надеждину и параллельные прямые, от которых требуется пересечься.

И - «Здрасьте, я Настя!» В Пскове побывала лидер молодежного крыла «Справедливой России», доверенное лицо президента на выборах Анастасия Павлюченкова. Зачем приезжала и что тут делала, она рассказала в эксклюзивном интервью ПЛН ФМ.