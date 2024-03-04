www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 февраля Телефон прямого эфира 1 марта 1 марта 22 февраля 28 февраля 22 февраля 5 марта 15 февраля 4 марта 5 марта 27 февраля 22 февраля 22 февраля 16 февраля 22 февраля

«Гонки по вертикали»: послание Путина, интрига выборов и голосование на границе

05.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты