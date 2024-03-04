04.03.2024 14:00 «Постскриптум»: Послание президента, запуск социального городка и подростки на заводах
«Гонки по вертикали»: послание Путина, интрига выборов и голосование на границе
05.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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