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«Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа

07.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Здравствуйте, дорогие друзья! После непродолжительной паузы в День радио на волне ПЛН FM «Гонки по вертикали». В студии автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни. Мы выходим в эфир в день, когда в Москве, в Большом Кремлевском дворце, проходит церемония вступления в должность президента России. Это уже пятая за последние четверть века инаугурация Владимира Путина.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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