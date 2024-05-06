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«Гонки по вертикали»: инаугурация Путина, перемены в правительстве и муниципальная реформа
07.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте, дорогие друзья! После непродолжительной паузы в День радио на волне ПЛН FM «Гонки по вертикали». В студии автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни. Мы выходим в эфир в день, когда в Москве, в Большом Кремлевском дворце, проходит церемония вступления в должность президента России. Это уже пятая за последние четверть века инаугурация Владимира Путина.
Источник: ПЛН-FM
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