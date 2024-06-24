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«Гонки по вертикали»: черное воскресенье, год после мятежа и старт выборов

25.06.2024 18:30 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Теракты, общественный договор и год после мятежа Пригожина - новое как совершенно не забытое старое.
  • На старте выборов. В Псковской области начались тринадцать избирательных кампаний, в том числе во вновь образованных муниципальных округах, Гдовском районе и региональной столице. Главный вопрос для всех политических сил — где найти кандидатов?
  • ПЛН трубит сбор. Уже завтра мы соберем в этой студии руководителей региональных отделений ведущих партий и узнаем, что у них происходит, какие задачи стоят и как они готовятся к сентябрьским выборам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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