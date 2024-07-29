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«Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов

30.07.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы этого выпуска.

  • Красная карточка кандидату. Первые выбывшие из предвыборного марафона — кто они?
  • Главное - не победа... и не участие. Как капитан команды псковских коммунистов Петра Алексеенко объяснил отказ от участия в выборах и маневр Дмитрия Михайлова на трансферном рынке. И почему капитан другой команды — ЛДПР — Антон Минаков завидует соперникам?
  • И — тут без всякой иронии, дабы не задеть чьих-нибудь чувств - замена в псковской епархии: что стоит за назначением архиепископа Матфея главой Псковской митрополии вместо Арсения, и причем здесь митрополит Тихон?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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