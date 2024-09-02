«Гонки по вертикали»: Выборы на финишной прямой

Очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали», посвященной темам общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

До муниципальных выборов в Псковской области остается всего несколько дней, голосование стартует уже в эту пятницу - поэтому сегодня будем подводить предварительные итоги избирательной кампании. И сразу отметим, что проходила она достаточно вяло и не особо интересно для всех - избирателей, наблюдателей, самих кандидатов и партий, при общей пассивности политических сил. Причину этого видим в том, что выборы в этот раз - не большие общерегиональные, а муниципальные, на кону здесь мандаты депутатов в ряде муниципальных образований плюс кресло главы Гдовского района.

Источник: ПЛН-FM