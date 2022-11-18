«ГорДозор»: Решения комиссии по безопасности дорожного движения Пскова

Радиостанция «ПЛН FM» начала новую неделю с нового проекта — на частоте 102.6 FM вышел пилотный выпуск уранистической программы «ГорДозор».

Городская среда, общественные пространства и улично-дорожная сеть, вопросы, пожелания и жалобы, проблемы и пути их решения — об этом будут рассказывать ведущие нового проекта — активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.

В рамках первого выпуска они обсудили решения межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова: где появятся новые дорожные знаки, куда перенесут пешеходный переход, как обеспечат безопасность возле Детской школы искусств.

Источник: ПЛН-FM