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«ГорДозор»: Решения комиссии по безопасности дорожного движения Пскова
21.11.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» начала новую неделю с нового проекта — на частоте 102.6 FM вышел пилотный выпуск уранистической программы «ГорДозор».
Городская среда, общественные пространства и улично-дорожная сеть, вопросы, пожелания и жалобы, проблемы и пути их решения — об этом будут рассказывать ведущие нового проекта — активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.
В рамках первого выпуска они обсудили решения межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова: где появятся новые дорожные знаки, куда перенесут пешеходный переход, как обеспечат безопасность возле Детской школы искусств.
Источник: ПЛН-FM
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