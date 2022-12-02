«ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов?

Новый выпуск программы «ГорДозор» посвящен проблемам самых незащищенных участников дорожного движения - пешеходов: как обезопасить людей на дороге, что более, а что менее эффективно? Ведущие проекта - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.





Источник: ПЛН-FM