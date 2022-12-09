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«ГорДозор»: Проблемы и пути развития общественного транспорта
12.12.2022 12:45 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие проекта - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев — обсудили проблемы и пути развития общественного транспорта.
Источник: ПЛН-FM
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