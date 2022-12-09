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«ГорДозор»: Проблемы и пути развития общественного транспорта

12.12.2022 12:45 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие проекта - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев — обсудили проблемы и пути развития общественного транспорта.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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