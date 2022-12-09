«ГорДозор»: Проблемы и пути развития общественного транспорта

Сегодня ведущие проекта - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев — обсудили проблемы и пути развития общественного транспорта.

Источник: ПЛН-FM