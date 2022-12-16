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«ГорДозор»: Нужны ли в Псковской области подземные переходы?
19.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска - подземные переходы. Насколько они актуальны в нынешнее время? Ведущие - активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев - обсудили проблемы надземного перехода в Пскове и подземного перехода в Великих Луках, а также рассмотрели альтернативные варианты разведения потоков пешеходов и автотранспорта.
Источник: ПЛН-FM
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