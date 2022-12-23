«ГорДозор»: Зачем ставят светофоры?

На городских перекрестках появляются все новые и новые светофоры. Как это связано с безопасностью дорожного движения и есть ли альтернатива? Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске «Гордозора» искали ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM