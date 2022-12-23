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«ГорДозор»: Зачем ставят светофоры?

26.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»

На городских перекрестках появляются все новые и новые светофоры. Как это связано с безопасностью дорожного движения и есть ли альтернатива? Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске «Гордозора» искали ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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