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«ГорДозор»: Зачем ставят светофоры?
26.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
На городских перекрестках появляются все новые и новые светофоры. Как это связано с безопасностью дорожного движения и есть ли альтернатива? Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске «Гордозора» искали ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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