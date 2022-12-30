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«ГорДозор»: Обновленный Троицкий мост - что понравилось, а что вызвало вопросы

02.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Первой в Новом году темой урбанистической программы «ГорДозор» станет техническое открытие Троицкого моста.

Что больше всего понравилось, а что вызвало вопросы, какие работы еще предстоит выполнить подрядчику - об этом и о многом другом поговорят ведущие «ГорДозора» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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