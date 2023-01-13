«ГорДозор»: Новый сигнал на светофорах в Пскове - насколько эффективно?

Тема нового выпуска — появление нового сигнала на некоторых светофорах в Пскове.

С 1 марта 2023 года на светофорах появится новый сигнал — изображение пешехода со стрелкой бело-лунного цвета. Соответствующее постановление правительства РФ, которое вносит изменения в Правила дорожного движения, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября прошлого года. По замыслу разработчиков, сигнал должен предупреждать водителей, что на пешеходном переходе, в направлении которого они поворачивают, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Подобные сигналы появились во многих регионах России, в том числе и на нескольких перекрёстках в Пскове. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев пытаются выяснить, насколько они эффективны и как влияют на безопасность пешеходов.

Источник: ПЛН-FM