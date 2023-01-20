«ГорДозор»: Достаточно ли освещены улицы и дворы в Пскове?

На прошлой неделе энергетики оперативно устранили неполадки на линиях наружного освещения в Пскове. Но достаточно ли освещены улицы и дворы в городе?

Почему на дорогах и пешеходных переходах освещение должно отличаться? Куда обращаться жителям многоквартирных домов, чтобы их дворы стали светлее? Ответы на эти и другие вопросы искали ведущие урбанистической программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM