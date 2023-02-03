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«ГорДозор»: Граффити, трафареты, стикер-арт - вандализм или искусство?

06.02.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Осенью в Пскове на стены нескольких жилых домов были нанесены муралы. Все изображения - это полотна из коллекции картинной галереи Псковского музея-заповедника. А основной целью была популяризация художественного творчества среди широкой аудитории горожан и гостей города. Но зачастую на улицах города мы видим неформальное творчество - граффити, стикеры, трафареты.

Нужно ли популяризировать уличное искусство в Пскове или необходимо с ним бороться как с проявлением вандализма? В вопросах уличного искусства разбирались Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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