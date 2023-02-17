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«ГорДозор»: Смогут ли новые камеры фотовидеофиксации дисциплинировать водителей?
20.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
В Пскове начали появляться новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. Но если раньше они реагировали на нарушение допустимой скорости, то теперь стали распознавать и других нарушителей - тех, кто не пристегнут, и тех, кто не пропускает пешеходов.
Как отнеслись псковичи к появлению новых камер? Смогут ли они приучить водителей соблюдать правила и стать дисциплинированнее? И, самое главное, смогут ли они добавить безопасности для всех участников дорожного движения? Во всем этом разбирались ведущие урбанистической программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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