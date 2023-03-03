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«ГорДозор»: Парковка - как должно быть

06.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие урбанистической программы Николай Мельков и Александр Елисеев порассуждают о том, как вышло, что дворы Пскова превратились в одну большую парковку, почему паркуются на тротуарах и пешеходных дорожках, нужна ли в Пскове платная парковка и почему места для инвалидов зачастую заняты вполне здоровыми автомобилистами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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