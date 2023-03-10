«ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя?

Ольгинский мост частично закроют для движения автотранспорта с 15 марта. Планируется, что замена дорожного полотна продлится до майских праздников. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

Какие работы будут проводиться на мосту, как частичное перекрытие скажется на дорожной обстановке и почему затягивать с ремонтом больше нельзя - об этом и многом другом сегодня поговорили ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM