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«ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя?

13.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Ольгинский мост частично закроют для движения автотранспорта с 15 марта. Планируется, что замена дорожного полотна продлится до майских праздников. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

Какие работы будут проводиться на мосту, как частичное перекрытие скажется на дорожной обстановке и почему затягивать с ремонтом больше нельзя - об этом и многом другом сегодня поговорили ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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