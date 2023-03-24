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Гордзор: Можно ли сделать в Пскове дороги раз и навсегда?
27.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Соцсети заполонили жалобы псковичей на состояние дорог. Эту проблему поднял даже губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.
Почему дорожное покрытие не выдержало испытание перепадом температур? Можно ли сделать хорошо раз и навсегда? В вопросах колейности и ям разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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