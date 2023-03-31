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«ГорДозор»: Приплыли!

03.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Самая обсуждаемая тема прошлой недели - весенний паводок. В зоне подтопления оказались сразу несколько районов, а в правительстве Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова состоялось расширенное заседание постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Почему ежегодное половодье на этот раз доставило столько проблем, какие города и веси оказались затоплены и что необходимо предпринять, чтобы улучшить ситуацию в последующие годы и минимизировать последствия от стихии, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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