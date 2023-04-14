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«ГорДозор»: Самокаты в городе
17.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Вместе с весной в город вернулись и самокаты. На улицах можно встретить любителей средств индивидуальной мобильности. Самокатчики передвигаются и по дорогам общего пользования, и по тротуарам.
Как интегрировать средства индивидуальной мобильности в городскую среду на примере Пскова? Возникают ли конфликтные ситуации с другими участниками дорожного движения? И почему самокаты, гироскутеры и моноколеса становятся все популярнее? Во всем этом разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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