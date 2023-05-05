«ГорДозор»: Окончание отопительного сезона

Пока одни замерзают и трогают батареи в квартире, другие жалуются на духоту и открывают окна. Разделению горожан на два лагеря способствует переменчивая погода в регионе. Когда по нормам нужно отключать отопление? И возможно ли угодить всем? Разбираться в деталях будут ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM