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«ГорДозор»: Окончание отопительного сезона
08.05.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Пока одни замерзают и трогают батареи в квартире, другие жалуются на духоту и открывают окна. Разделению горожан на два лагеря способствует переменчивая погода в регионе. Когда по нормам нужно отключать отопление? И возможно ли угодить всем? Разбираться в деталях будут ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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