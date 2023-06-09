ГорДозор: Перекрытый город

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием. Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы искали ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM