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ГорДозор: Перекрытый город
12.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием. Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы искали ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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