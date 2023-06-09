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ГорДозор: Перекрытый город

12.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием. Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы искали ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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