www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 мая 13 июня 31 мая 9 июня 8 июня Телефон прямого эфира 5 июня 8 июня 13 июня 14 июня 12 июня 2 июня 15 июня 7 июня 8 июня 8 июня

«ГорДозор»: Ремонт городских улиц

26.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».

Лето, как известно, время ремонта. В том числе и городских улиц. Рабочие меняют дорожное покрытие, меняют бордюрные камни и обустраивают тротуары.

Но насколько качественно выполняются работы? О ком думают в первую очередь, а о ком - по остаточному принципу. Об этом и многом другом поговорили ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты