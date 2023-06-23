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«ГорДозор»: Ремонт городских улиц
26.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».
Лето, как известно, время ремонта. В том числе и городских улиц. Рабочие меняют дорожное покрытие, меняют бордюрные камни и обустраивают тротуары.
Но насколько качественно выполняются работы? О ком думают в первую очередь, а о ком - по остаточному принципу. Об этом и многом другом поговорили ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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