«ГорДозор»: Ремонт городских улиц

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».

Лето, как известно, время ремонта. В том числе и городских улиц. Рабочие меняют дорожное покрытие, меняют бордюрные камни и обустраивают тротуары.

Но насколько качественно выполняются работы? О ком думают в первую очередь, а о ком - по остаточному принципу. Об этом и многом другом поговорили ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM