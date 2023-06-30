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«ГорДозор»: Чем опасны ливни?

03.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе в Пскове прошли кратковременные ливневые дожди. Несмотря на то, что они не носили затяжной характер, часть улиц все же оказались затоплены водой. Почему не справилась ливневка? Как избежать затоплений и почему важно серьезно отнестись к проблеме? Эти и другие вопросы в программе «Гордозор» обсудили Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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