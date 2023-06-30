30.06.2023 14:00 «Собственной персоной»: Дмитрий Быстров о сезоне строительства и благоустройства в муниципалитете и работе с инвесторами
29.06.2023 18:20 «Дневной дозор»: Помогут ли осужденные решить проблему нехватки рабочих рук в экономике?
«ГорДозор»: Чем опасны ливни?
03.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
На прошлой неделе в Пскове прошли кратковременные ливневые дожди. Несмотря на то, что они не носили затяжной характер, часть улиц все же оказались затоплены водой. Почему не справилась ливневка? Как избежать затоплений и почему важно серьезно отнестись к проблеме? Эти и другие вопросы в программе «Гордозор» обсудили Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати