«ГорДозор»: «Дозор» на псковских улицах

Не так давно в Пскове был запущен пилотный проект по использованию мобильных комплексов «Дозор». Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. Тестирование комплекса начнется с парковки на газонах.

Почему подобные комплексы необходимы, как новость об их появлении встретили псковичи и поможет ли «Дозор» исправить ситуацию во дворах и в городе в целом, разбирались ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM