«ГорДозор»: «Дозор» на псковских улицах
10.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Не так давно в Пскове был запущен пилотный проект по использованию мобильных комплексов «Дозор». Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. Тестирование комплекса начнется с парковки на газонах.
Почему подобные комплексы необходимы, как новость об их появлении встретили псковичи и поможет ли «Дозор» исправить ситуацию во дворах и в городе в целом, разбирались ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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