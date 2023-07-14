«ГорДозор»: О детских площадках в Псковской области

Сегодня далеко не в каждом дворе можно увидеть детскую площадку, а во многих дворах они сохранилась еще с советских времен. Какие площадки появляются в регионе сейчас, насколько они удобны и функциональны и почему детские площадки на самом деле не только для детей, разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM