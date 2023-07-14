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«ГорДозор»: О детских площадках в Псковской области

17.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня далеко не в каждом дворе можно увидеть детскую площадку, а во многих дворах они сохранилась еще с советских времен. Какие площадки появляются в регионе сейчас, насколько они удобны и функциональны и почему детские площадки на самом деле не только для детей, разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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