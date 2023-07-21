«Гордозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы

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Не так давно многих горожан смутила появившаяся разметка на улице Звездной, запрещающая левые повороты во дворы. Кроме того, телеграм-канал «Псковский урбанист» обратил внимание на недостающий пешеходный переход на перекрестке улиц Звездная и Труда.

Что изменилось по результатам межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения и когда переход вернется на место? Об этом - в новом выпуске программы «Гордозор» с Николаем Мельковым и Александром Елисеевым.

Источник: ПЛН-FM