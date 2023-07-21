«Гордозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы
24.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».
Не так давно многих горожан смутила появившаяся разметка на улице Звездной, запрещающая левые повороты во дворы. Кроме того, телеграм-канал «Псковский урбанист» обратил внимание на недостающий пешеходный переход на перекрестке улиц Звездная и Труда.
Что изменилось по результатам межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения и когда переход вернется на место? Об этом - в новом выпуске программы «Гордозор» с Николаем Мельковым и Александром Елисеевым.
Источник: ПЛН-FM
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