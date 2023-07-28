«ГорДозор»: Как дизайн-код повлиял на Псков?

В исторической части Пскова уже более двух лет действует дизайн-код. Как изменился город за это время? Как встретили изменения горожане и представители бизнеса и что можно ожидать в дальнейшем? Об этом в новом выпуске программы «ГорДозор» поговорили ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM