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«ГорДозор»: Как дизайн-код повлиял на Псков?

31.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»

В исторической части Пскова уже более двух лет действует дизайн-код. Как изменился город за это время? Как встретили изменения горожане и представители бизнеса и что можно ожидать в дальнейшем? Об этом в новом выпуске программы «ГорДозор» поговорили ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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