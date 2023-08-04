Гордозор: От круга к туброкругу

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В конце июля на площади Победы появился первый в городе турбокруг. Сейчас к запуску готовится еще один турбокольцевой перекресток - на площади Героев-десантников. Как к новшеству отнеслись водители и что поменялось в схеме дорожного движения, разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM