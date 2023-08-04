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Гордозор: От круга к туброкругу
07.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».
В конце июля на площади Победы появился первый в городе турбокруг. Сейчас к запуску готовится еще один турбокольцевой перекресток - на площади Героев-десантников. Как к новшеству отнеслись водители и что поменялось в схеме дорожного движения, разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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