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Гордозор: От круга к туброкругу

07.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».

В конце июля на площади Победы появился первый в городе турбокруг. Сейчас к запуску готовится еще один турбокольцевой перекресток - на площади Героев-десантников. Как к новшеству отнеслись водители и что поменялось в схеме дорожного движения, разбирались ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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