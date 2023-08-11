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«ГорДозор»: Ремонт дорог - дело тонкое
14.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Ремонт дорожной инфраструктуры - дело нужное и непростое. Необходимо привести в порядок не только само покрытие, но и обустроить тротуары, чтобы всем было комфортно.
Как обстоят дела с ремонтом улично-дорожной сети в Пскове, разбирались ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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