«ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД?
21.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».
Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова. Какие предложения выносились и какие решения могут быть приняты? Что в ближайшее время может измениться для автомобилистов и пешеходов?
Источник: ПЛН-FM
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