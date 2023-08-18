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«ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД?

21.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».

Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова. Какие предложения выносились и какие решения могут быть приняты? Что в ближайшее время может измениться для автомобилистов и пешеходов?

 

Источник: ПЛН-FM



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