«ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «ГорДозор».

Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова. Какие предложения выносились и какие решения могут быть приняты? Что в ближайшее время может измениться для автомобилистов и пешеходов?

Источник: ПЛН-FM