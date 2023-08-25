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24.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Как падающий рубль и увеличение ключевой ставки отразились на рынке недвижимости в Пскове?
«ГорДозор»: Итоги заседания комиссии по БДД в Пскове
28.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».
Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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