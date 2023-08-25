«ГорДозор»: Итоги заседания комиссии по БДД в Пскове

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Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.

Источник: ПЛН-FM