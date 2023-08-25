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«ГорДозор»: Итоги заседания комиссии по БДД в Пскове

28.08.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».

Ведущие Александр Елисеев и Николай Мельков обсудили итоги заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.

 

Источник: ПЛН-FM



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