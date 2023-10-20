www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 октября 20 сентября 19 октября Телефон прямого эфира 23 октября 13 сентября 27 сентября 20 октября 23 октября 16 октября 13 октября 20 октября Телефон прямого эфира 19 октября 13 октября 19 октября

«ГорДозор»: Открытие ул. Я. Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить

23.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие улицы Яна Фабрициуса. Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили обновленную улицу, а заодно и все изменения, которые, так или иначе, ее коснулись.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты