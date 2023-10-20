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«ГорДозор»: Открытие ул. Я. Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить
23.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»
На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие улицы Яна Фабрициуса. Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили обновленную улицу, а заодно и все изменения, которые, так или иначе, ее коснулись.
Источник: ПЛН-FM
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