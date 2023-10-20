«ГорДозор»: Открытие ул. Я. Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить

На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие улицы Яна Фабрициуса. Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили обновленную улицу, а заодно и все изменения, которые, так или иначе, ее коснулись.

Источник: ПЛН-FM