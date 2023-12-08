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«ГорДозор»: Почему знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит?

11.12.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «ГорДозор».

Сегодня ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев разбирались, почему специальный знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит. А поводом для обсуждения этой темы послужил недавний конфликт в Писковичах. Кавалер Ордена Мужества, инвалид спецоперации Андрей Ползохновский подвергся травле со стороны соседей из-за места на парковке. Зачастую он не имел возможности поставить у себя во дворе машину на место для инвалидов, потому что там стояли соседские машины. На просьбы освободить место некоторые соседи реагировали угрозами и оскорблениями. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ею занимаются правоохранительные органы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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