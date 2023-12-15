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«ГорДозор»: Чем опасна оттепель?

18.12.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Вслед за снегопадами и морозами на псковичей свалились новые испытания - гололед и лужи.

Чем лучше посыпать дороги и дорожки? Какие негативные последствия для городской инфраструктуры несут перепады через ноль? Об этом и многом другом говорят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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