«ГорДозор»: Чем опасна оттепель?

Вслед за снегопадами и морозами на псковичей свалились новые испытания - гололед и лужи.

Чем лучше посыпать дороги и дорожки? Какие негативные последствия для городской инфраструктуры несут перепады через ноль? Об этом и многом другом говорят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM