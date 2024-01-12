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«ГорДозор»: Полные карманы

15.01.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На прошедшей перед Новым годом комиссии по безопасности дорожного движения комитетом по транспорту обсуждался вопрос о нецелесообразности обустройства заездных карманов для общественного транспорта. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что карманы на остановках для общественного транспорта необходимы. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев решили разобраться, что говорят о карманах не члены комиссии, а нормативы, а заодно обсудить, как наличие и отсутствие карманов влияет на пропускную способность и развитие общественного транспорта.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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