«ГорДозор»: Полные карманы

На прошедшей перед Новым годом комиссии по безопасности дорожного движения комитетом по транспорту обсуждался вопрос о нецелесообразности обустройства заездных карманов для общественного транспорта. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что карманы на остановках для общественного транспорта необходимы. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев решили разобраться, что говорят о карманах не члены комиссии, а нормативы, а заодно обсудить, как наличие и отсутствие карманов влияет на пропускную способность и развитие общественного транспорта.

Источник: ПЛН-FM