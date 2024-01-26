ГорДозор: Новые меры против старых проблем

Еще один совместный проект автоматического контроля нарушений правил дорожного движения только готовится к запуску. Новые системы видеонаблюдения планируется установить в общественном транспорте. Мобильные комплексы будут вести мониторинг дорожной ситуации, фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. Данные с устройств специалисты ГИБДД УМВД смогут получать в режиме реального времени. Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев пытаются разобраться, помогут ли новые комплексы, в чем именно и кому точно не грозят штрафы.

Источник: ПЛН-FM