ГорДозор: Новые меры против старых проблем

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29.01.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Еще один совместный проект автоматического контроля нарушений правил дорожного движения только готовится к запуску. Новые системы видеонаблюдения планируется установить в общественном транспорте. Мобильные комплексы будут вести мониторинг дорожной ситуации, фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. Данные с устройств специалисты ГИБДД УМВД смогут получать в режиме реального времени. Ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев пытаются разобраться, помогут ли новые комплексы, в чем именно и кому точно не грозят штрафы.
Источник: ПЛН-FM
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