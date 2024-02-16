«Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову

На прошлой неделе начались подготовительные работы к строительству нового пешеходного моста через Пскову. Каким он будет? Как новость о его появлении приняла общественность? И как связаны новый мост и средства индивидуальной мобильности? В этих вопросах разбирались Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM