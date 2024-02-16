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«Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову
19.02.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На прошлой неделе начались подготовительные работы к строительству нового пешеходного моста через Пскову. Каким он будет? Как новость о его появлении приняла общественность? И как связаны новый мост и средства индивидуальной мобильности? В этих вопросах разбирались Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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