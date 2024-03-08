ГорДозор: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада?

Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили изменения, которые с 1 апреля коснутся желающих сдать на права, и вспомнили, как обстояли дела раньше.

Источник: ПЛН-FM