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ГорДозор: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада?
11.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили изменения, которые с 1 апреля коснутся желающих сдать на права, и вспомнили, как обстояли дела раньше.
Источник: ПЛН-FM
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