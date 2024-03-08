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ГорДозор: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада?

11.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили изменения, которые с 1 апреля коснутся желающих сдать на права, и вспомнили, как обстояли дела раньше.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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