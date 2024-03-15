«Гордозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными?

Вступила в силу обязательность некоторых положений ГОСТ 70716-2023. Что важного и нужного было закреплено в документе? Начнут ли появляться в Пскове островки безопасности и треугольники видимости? Как следует поступать, если нет отдельной велоинфраструктуры? Радовались за изменения и грустили о реальности Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM