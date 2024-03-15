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«Гордозор»: Безопасность пешеходов. Какие положения ГОСТа стали обязательными?
18.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Вступила в силу обязательность некоторых положений ГОСТ 70716-2023. Что важного и нужного было закреплено в документе? Начнут ли появляться в Пскове островки безопасности и треугольники видимости? Как следует поступать, если нет отдельной велоинфраструктуры? Радовались за изменения и грустили о реальности Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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