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Гордозор: Весенние палы травы

25.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Каждый год в Псковской области за весенний период фиксируется более 350 палов травы. Они затрагивают площадь в несколько сотен гектаров. Чем опасны палы травы? Какой вред они несут человеку и животным? В этих вопросах разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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