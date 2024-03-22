21.03.2024 18:20 «Дневной дозор»: Почему в Псковской области низкие зарплаты и можно ли это изменить?
Гордозор: Весенние палы травы
25.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Каждый год в Псковской области за весенний период фиксируется более 350 палов травы. Они затрагивают площадь в несколько сотен гектаров. Чем опасны палы травы? Какой вред они несут человеку и животным? В этих вопросах разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати