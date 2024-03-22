Гордозор: Весенние палы травы

Каждый год в Псковской области за весенний период фиксируется более 350 палов травы. Они затрагивают площадь в несколько сотен гектаров. Чем опасны палы травы? Какой вред они несут человеку и животным? В этих вопросах разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM