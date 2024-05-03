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«ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков

06.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Какие штрафы грозят за нарушение ПДД, что можно, а что нельзя делать за рулем СИМов и как будут ловить нарушителей, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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