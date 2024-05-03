«ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Какие штрафы грозят за нарушение ПДД, что можно, а что нельзя делать за рулем СИМов и как будут ловить нарушителей, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM