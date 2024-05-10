ГорДозор: Итоги межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове

На прошлой неделе состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Как изменится разметка на турбокругах и почему информацию о сбитых пешеходах просто «принимают к сведению», разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM