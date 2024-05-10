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ГорДозор: Итоги межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове

13.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Как изменится разметка на турбокругах и почему информацию о сбитых пешеходах просто «принимают к сведению», разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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