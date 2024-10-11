«ГорДозор»: Квадробер - лучший друг человека

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Квадробинг - популярное среди детей и подростков движение, которое связано с имитацией повадок животных. Оно привлекло к себе внимание всех, вплоть до министра иностранных дел России. Так ли это движение опасно для подрастающего поколения? С чем может быть связана такая быстрорастущая популярность квадроберов? И чем занять своего ребенка в попытках отгородить от нового явления?

Эти и другие вопросы попытались обсудить ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.

Источник: ПЛН-FM