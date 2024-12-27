«ГорДозор»: Чем занять себя на новогодних выходных?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков задаются вопросом, чем занять себя на новогодних выходных?

Источник: ПЛН-FM