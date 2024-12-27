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«ГорДозор»: Чем занять себя на новогодних выходных?
30.12.2024 18:30 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков задаются вопросом, чем занять себя на новогодних выходных?
Источник: ПЛН-FM
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