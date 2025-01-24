12:35 «Железные люди»: Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина о своем пути к спорту
24.01.2025 18:20 «Дневной дозор»: Диспансеризация - реальный инструмент сохранения здоровья или фикция?
24.01.2025 14:00 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях
24.01.2025 12:50 «На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах
24.01.2025 12:35 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?
23.01.2025 18:20 «Дневной дозор»: 10 лет спустя. Насколько эффективно сработала программа капремонта?
«ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома
27.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»
В новом 2025 году российский автопром в лице АвтоВАЗа порадовал автолюбителей выходом новой модели. Детище окрестили Lada Aura. Новый седан вышел в двух комплектациях. Ценник начинается от 2,2 миллиона рублей. Некоторые его уже называют ответом западному автопрому премиум-класса.
Будет ли новый автомобиль востребован? Зачем наши доблестные производители постоянно кому-то отвечают, но не слышат тех, кто действительно спрашивает? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати