«ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома

В новом 2025 году российский автопром в лице АвтоВАЗа порадовал автолюбителей выходом новой модели. Детище окрестили Lada Aura. Новый седан вышел в двух комплектациях. Ценник начинается от 2,2 миллиона рублей. Некоторые его уже называют ответом западному автопрому премиум-класса.

Будет ли новый автомобиль востребован? Зачем наши доблестные производители постоянно кому-то отвечают, но не слышат тех, кто действительно спрашивает? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM