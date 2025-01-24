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«ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома

27.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

В новом 2025 году российский автопром в лице АвтоВАЗа порадовал автолюбителей выходом новой модели. Детище окрестили Lada Aura. Новый седан вышел в двух комплектациях. Ценник начинается от 2,2 миллиона рублей. Некоторые его уже называют ответом западному автопрому премиум-класса.

Будет ли новый автомобиль востребован? Зачем наши доблестные производители постоянно кому-то отвечают, но не слышат тех, кто действительно спрашивает? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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