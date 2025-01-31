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«ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт...

03.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Большое количество жителей Псковской области по обыкновению получили заветные квитанции на электроэнергию, но не увидели в них привычных цифр. Благодаря новой тарифной сетке многим выставили счета, которые в разы превышают привычные лимиты. Вместо 10-15 тысяч, при постоянном использовании электроэнергии, коммунальщики насчитали по 25-30 тысяч.

Концов не найти, благополучателей пускают по инстанциям, а счета меньше не станут. Какие тарифные сетки придумали на 2025 год? Каким образом получаются большие цифры? Что делать в таких случаях? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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