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«Гордозор»: Зеленоглазое такси - собрано ли в России ты?

19.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»

С 1 марта в Российской Федерации начнет действовать закон по которому в такси смогут работать автомобили которые были собраны на территории страны. Как это скажется на стоимости услуг? Будут ли считаться собранными на территории РФ вернувшиеся заграничные бренды? Стоит ли административным ресурсам также пересесть на отечественные авто? Разбирались ведущие Николай Мельков и Андрей Николаев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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