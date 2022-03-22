<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:30
«Дневной дозор»: Способы регулирования цен
18:10
«Гвозди» от 23 марта
14:00
«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года
12:36
«Гайд-парк»: Тамара Новицкая - новое лицо «Новых людей»
12:34
«PROПРАВО»: О кредитном договоре
22.03.2022 18:30
«Дневной дозор»: Перспективы рынка труда
22.03.2022 18:00
«Гвозди» от 22 марта
22.03.2022 14:00
«Кузница»: За что и как мы платим «Псковским теплосетям»?
22.03.2022 12:56
«Гонки по вертикали»: Россия и Запад. На грани разрыва
22.03.2022 12:50
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Арни, тебе ли читать морали?
«Гвозди» от 23 марта
23.03.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года
«Гайд-парк»: Тамара Новицкая - новое лицо «Новых людей»
«Кузница»: Тепло в домах. За что мы платим?
Лидер единороссов Пскова Валерий Филимонов станет гостем программы «Гайд-парк»
«Постскриптум»: Рост цен, спасение сбережений и неспокойная неделя для псковского образования
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120